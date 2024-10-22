Тормена: «Все в «Краснодаре» работают на максимум своих возможностей»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением о беспроигрышной серии команды в РПЛ.

«В чем секрет нашей беспроигрышной серии? В первую очередь, это, конечно, работа. Командный подход к цели очень важен. Все в «Краснодаре» работают на максимум своих возможностей. Речь о тех, кто постоянно играет, и тех, кто выходит на поле не так часто. Все в клубе сконцентрированы на одной цели», — приводит слова Тормены Legalbet.

После 12 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Быки» на один балл опережают «Зенит», идущий на второй строчке.