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Сегодня, 05:50

Тормена: «Все в «Краснодаре» работают на максимум своих возможностей»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением о беспроигрышной серии команды в РПЛ.

«В чем секрет нашей беспроигрышной серии? В первую очередь, это, конечно, работа. Командный подход к цели очень важен. Все в «Краснодаре» работают на максимум своих возможностей. Речь о тех, кто постоянно играет, и тех, кто выходит на поле не так часто. Все в клубе сконцентрированы на одной цели», — приводит слова Тормены Legalbet.

После 12 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Быки» на один балл опережают «Зенит», идущий на второй строчке.

Источник: Legalbet
ФК Краснодар
Витор Тормена

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