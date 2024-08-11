Тормена поделился эмоциями от первого гола за «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился эмоциями от первого забитого мяча за российский клуб.

Бразилец забил второй, победный гол в матче 4-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Тормена перешел в «Краснодар» в августе 2023.

«Я всегда рад помогать своей команде, независимо от того, забиваю я или нет. Я счастлив забить свой первый гол за «Краснодар». Эти эмоции не описать словами. Очень положительные эмоции», — цитирует Тормену «РБ Спорт».

28-летний защитник перешел в «Краснодар» в августе 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года.