Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился впечатлениями от дебютного матча за российский клуб.

«Эти эмоции сложно описать, мне очень понравилось их испытывать. Игроки любят подобные большие матчи, когда тебя поддерживают болельщики в игре с топовым клубом. Это был особенный момент. Само внимание к команде от зрителей на стадионе даже важнее, чем победа. Успел ли оценить парк рядом со стадионом? Да, это очень красивое место. Некоторые мои друзья из Бразилии, увидев фотографии парка, подумали, что это фотошоп. Они не могут поверить, что здесь может быть так красиво прямо у стадиона», — приводит слова Тормена Metaratings.ru.

27-летний бразилец присоединился к «Краснодару» в августе 2023 года. За клуб он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.