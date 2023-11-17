Тормена считает, что Сафонов и Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе

Защитник «Краснодара» Виктор Тормена поделился мнением о перспективах своих одноклубников Матвея Сафонова и Эдуарда Сперцяна.

«Не сомневаюсь, что и Сафонов, и Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе. Я вижу изнутри, какой уровень футбола они показывают. Думаю, их переход в Европу — всего лишь вопрос времени», — цитирует игрока Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Сафонов пропустил 10 голов в 15 матчах РПЛ. На счету 23-летнего Сперцяна 7 забитых мячей и 3 результативные передачи в 15 играх чемпионата России.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после первого круга с 32 очками.