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Сегодня, 18:43

Тормена считает, что Сафонов и Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Виктор Тормена поделился мнением о перспективах своих одноклубников Матвея Сафонова и Эдуарда Сперцяна.

«Не сомневаюсь, что и Сафонов, и Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе. Я вижу изнутри, какой уровень футбола они показывают. Думаю, их переход в Европу — всего лишь вопрос времени», — цитирует игрока Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Сафонов пропустил 10 голов в 15 матчах РПЛ. На счету 23-летнего Сперцяна 7 забитых мячей и 3 результативные передачи в 15 играх чемпионата России.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после первого круга с 32 очками.

Источник: https://sport24.ru/football/news-596748-tormena-ne-somnevayus-chto-safonov-i-spertsyan-uzhe-seychas-gotovy-igrat-v-yevropeyskom-top-klube
Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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