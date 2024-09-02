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Сегодня, 10:41

Тормена уверен, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о чемпионских амбициях клуба.

«Да, без сомнения. Мы показали это в прошлом сезоне. Заняли второе место, отстав от «Зенита» лишь на одно очко. Так что чемпионат только начинается. Многое еще впереди. Мы точно будем бороться за трофеи», — сказал Тормена «СЭ».

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.

В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Витор Тормена
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