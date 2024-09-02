Тормена заявил, что наслаждается жизнью в России

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о жизни в России.

«Могу отметить, что здесь очень хороший чемпионат. Наслаждаюсь жизнью в России, моей семье тоже нравится. Могу сказать только хорошее о стране», — заявил Тормена «СЭ».

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.

В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».