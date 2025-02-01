Тормена заявил, что не собирается уходить из «Краснодара» этой зимой

Защитник «Краснодара» Витор Тормена заявил, что не планирует уходить из клуба в зимнее трансферное окно.

— Пауза в чемпионате — время слухов, трансферов. Есть ли какой-то интерес к вам? И поскольку вы счастливы, есть ли уверенность, что останетесь точно хотя бы на ближайшие полгода?

— Да, конечно, я абсолютно счастлив в этом клубе. С момента моего прихода мы всегда находились в борьбе за титулы. Сейчас также будем бороться до конца, наша цель — стать чемпионами. Дальнейшие решения принимает президент команды. Я буду поддерживать свою концентрацию на борьбе за титулы.

Тормена выступает за «Краснодар» с августа 2023 года, в сезоне-2024/25 29-летний бразилец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт футболиста с «быками» действует до конца июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7 миллионов евро.