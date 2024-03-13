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13 марта, 18:18

Тороп ответил, готов ли он заменить Акинфеева в ЦСКА

Алина Савинова
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп отметил, что готов в будущем стать основным голкипером команды.

«Готов. Но есть Игорь Владимирович [Акинфеев]. Мое дело — идти от игры к игре и наслаждаться тренировками», — приводит Sport24 слова Торопа.

Также он предположил, сколько лет Игорь Акинфеев еще способен играть на высоком уровне.

«В моральном плане — еще лет 10 готов. Акинфеев позитивно себя чувствует на тренировках. В этом плане все хорошо», — добавил вратарь.

Тороп является воспитанником ЦСКА. Всего за основную команду армейцев 20-летний голкипер провел 21 матч, в которых пропустил 16 мячей.

Источник: Sport24
Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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