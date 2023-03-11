«Торпедо» близко к антирекордам посещаемости

Сегодня, 22:55
В матче 19-го тура чемпионата России «Торпедо» в Химках уступило «Уралу» со счетом 0:1. Игру на стадионе «Арена Химки» посетили 207 человек — это худший результат в нынешнем сезоне. Для сравнения встречу черно-белых с «Ростовом» в сентябре 2022 года посетило 1093 зрителя, а на матчи «Химок» с «Крыльями Советов» и «Ахматом» пришло соответственно 1161 и 1250 зрителей. Также среди аутсайдеров посещаемости в этом сезоне значатся сочинский «Фишт» и «Екатеринбург Арена».
Самые малопосещаемые матчи в чемпионате-2022/23
|
Дата
|
Город
|
Стадион
|
Матч
|
Зрители
|
11.03.2023
|
Химки
|
Арена Химки
|
Торпедо — Урал — 0:1
|
207
|
05.09.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Торпедо — Ростов — 0:1
|
1093
|
10.09.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Химки — Крылья Советов — 0:0
|
1161
|
14.08.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Химки — Ахмат — 1:3
|
1250
|
24.07.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Химки — Пари НН — 3:0
|
1530
|
30.10.2022
|
Сочи
|
Фишт
|
Сочи — Урал — 2:2
|
1664
|
10.03.2023
|
Сочи
|
Фишт
|
Сочи — Оренбург — 0:4
|
1711
|
04.11.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Химки — Оренбург — 2:0
|
1766
|
13.11.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Химки — Сочи — 0:2
|
1897
|
12.11.2022
|
Екатеринбург
|
Екатеринбург Арена
|
Урал — Факел — 2:0
|
2298
Матч в Химках занял 13-е место в списке самых малопосещаемых в истории чемпионатов России. Правда, три игры на «Петровском», две на «Локомотиве» и одну «Арене Химки» посетили по 100 человек из-за ограничений, наложенных на хозяйские команды из-за прегрешений болельщиков.
Самые малопосещаемые матчи в истории чемпионата России
|
Дата
|
Город
|
Стадион
|
Матч
|
Зрители
|
25.10.1996
|
Тольятти
|
Торпедо
|
Лада — Балтика — 0:5
|
100
|
22.03.2009
|
Санкт-Петербург
|
Петровский
|
Зенит — Сатурн — 2:1
|
100
|
26.11.2012
|
Санкт-Петербург
|
Петровский
|
Зенит — ЦСКА — 1:1
|
100
|
01.12.2012
|
Химки
|
Арена Химки
|
Динамо — Рубин — 3:0
|
100
|
10.12.2012
|
Санкт-Петербург
|
Петровский
|
Зенит — Анжи — 1:1
|
100
|
03.11.2013
|
Москва
|
Локомотив
|
Спартак — Локомотив — 1:3
|
100
|
10.11.2013
|
Москва
|
Локомотив
|
Спартак — Зенит — 4:2
|
100
|
07.11.1993
|
Москва
|
Манеж Спартак
|
Асмарал — Жемчужина — 3:5
|
150
|
18.10.1992
|
Ярославль
|
Шинник
|
Шинник — Уралмаш — 0:4
|
200
|
03.11.1992
|
Краснодар
|
Кубань
|
Кубань — Океан — 1:1
|
200
|
28.06.1995
|
Москва
|
Локомотив
|
Локомотив — Динамо-Газовик — 1:1
|
200
|
04.05.2015
|
Пермь
|
Звезда
|
Уфа — Мордовия — 1:2
|
200
|
11.03.2023
|
Химки
|
Арена Химки
|
Торпедо — Урал — 0:1
|
207
Таким образом, матч «Торпедо» — «Урал» оказался седьмым снизу среди игр со свободной продажей билетов. Антирекорд был установлен в 1996 году, когда попрощаться с тольяттинской «Ладой» на местный стадион «Торпедо» пришло 100 человек. В 1993 году всего 150 зрителей наблюдало за перестрелкой «Асмарала» и «Жемчужины», завершившейся со счетом 3:5. Кстати, антирекорд XXI века был установлен в 2015 году: 200 болельщиков пришли на проходившую в Перми встречи «Уфы» и «Мордовии».
Самые малопосещаемые матчи в истории чемпионата России (без учета матчей с ограничением посещаемости)
|
Дата
|
Город
|
Стадион
|
Матч
|
Зрители
|
25.10.1996
|
Тольятти
|
Торпедо
|
Лада — Балтика — 0:5
|
100
|
07.11.1993
|
Москва
|
Манеж Спартак
|
Асмарал — Жемчужина — 3:5
|
150
|
18.10.1992
|
Ярославль
|
Шинник
|
Шинник — Уралмаш — 0:4
|
200
|
03.11.1992
|
Краснодар
|
Кубань
|
Кубань — Океан — 1:1
|
200
|
28.06.1995
|
Москва
|
Локомотив
|
Локомотив — Динамо-Газовик — 1:1
|
200
|
04.05.2015
|
Пермь
|
Звезда
|
Уфа — Мордовия — 1:2
|
200
|
11.03.2023
|
Химки
|
Арена Химки
|
Торпедо — Урал — 0:1
|
207
|
01.11.1992
|
Ярославль
|
Шинник
|
Шинник — Динамо Ст — 0:0
|
300
|
20.03.1993
|
Самара
|
Металлург
|
Крылья Советов — Динамо Ст — 3:1
|
300
|
18.09.1993
|
Москва
|
Красная Пресня
|
Асмарал — Ротор — 1:0
|
300
|
24.04.2015
|
Пермь
|
Звезда
|
Уфа — Кубань — 3:2
|
300