0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:55

«Торпедо» близко к антирекордам посещаемости

Кирилл Бурдаков
Статистик
Telegram Дзен

В матче 19-го тура чемпионата России «Торпедо» в Химках уступило «Уралу» со счетом 0:1. Игру на стадионе «Арена Химки» посетили 207 человек — это худший результат в нынешнем сезоне. Для сравнения встречу черно-белых с «Ростовом» в сентябре 2022 года посетило 1093 зрителя, а на матчи «Химок» с «Крыльями Советов» и «Ахматом» пришло соответственно 1161 и 1250 зрителей. Также среди аутсайдеров посещаемости в этом сезоне значатся сочинский «Фишт» и «Екатеринбург Арена».

Самые малопосещаемые матчи в чемпионате-2022/23

Дата

Город

Стадион

Матч

Зрители

11.03.2023

Химки

Арена Химки

Торпедо — Урал — 0:1

207

05.09.2022

Химки

Арена Химки

Торпедо — Ростов — 0:1

1093

10.09.2022

Химки

Арена Химки

Химки — Крылья Советов — 0:0

1161

14.08.2022

Химки

Арена Химки

Химки — Ахмат — 1:3

1250

24.07.2022

Химки

Арена Химки

Химки — Пари НН — 3:0

1530

30.10.2022

Сочи

Фишт

Сочи — Урал — 2:2

1664

10.03.2023

Сочи

Фишт

Сочи — Оренбург — 0:4

1711

04.11.2022

Химки

Арена Химки

Химки — Оренбург — 2:0

1766

13.11.2022

Химки

Арена Химки

Химки — Сочи — 0:2

1897

12.11.2022

Екатеринбург

Екатеринбург Арена

Урал — Факел — 2:0

2298

Матч в Химках занял 13-е место в списке самых малопосещаемых в истории чемпионатов России. Правда, три игры на «Петровском», две на «Локомотиве» и одну «Арене Химки» посетили по 100 человек из-за ограничений, наложенных на хозяйские команды из-за прегрешений болельщиков.

Самые малопосещаемые матчи в истории чемпионата России

Дата

Город

Стадион

Матч

Зрители

25.10.1996

Тольятти

Торпедо

Лада — Балтика — 0:5

100

22.03.2009

Санкт-Петербург

Петровский

Зенит — Сатурн — 2:1

100

26.11.2012

Санкт-Петербург

Петровский

Зенит — ЦСКА — 1:1

100

01.12.2012

Химки

Арена Химки

Динамо — Рубин — 3:0

100

10.12.2012

Санкт-Петербург

Петровский

Зенит — Анжи — 1:1

100

03.11.2013

Москва

Локомотив

Спартак — Локомотив — 1:3

100

10.11.2013

Москва

Локомотив

Спартак — Зенит — 4:2

100

07.11.1993

Москва

Манеж Спартак

Асмарал — Жемчужина — 3:5

150

18.10.1992

Ярославль

Шинник

Шинник — Уралмаш — 0:4

200

03.11.1992

Краснодар

Кубань

Кубань — Океан — 1:1

200

28.06.1995

Москва

Локомотив

Локомотив — Динамо-Газовик — 1:1

200

04.05.2015

Пермь

Звезда

Уфа — Мордовия — 1:2

200

11.03.2023

Химки

Арена Химки

Торпедо — Урал — 0:1

207

Таким образом, матч «Торпедо» — «Урал» оказался седьмым снизу среди игр со свободной продажей билетов. Антирекорд был установлен в 1996 году, когда попрощаться с тольяттинской «Ладой» на местный стадион «Торпедо» пришло 100 человек. В 1993 году всего 150 зрителей наблюдало за перестрелкой «Асмарала» и «Жемчужины», завершившейся со счетом 3:5. Кстати, антирекорд XXI века был установлен в 2015 году: 200 болельщиков пришли на проходившую в Перми встречи «Уфы» и «Мордовии».

Самые малопосещаемые матчи в истории чемпионата России (без учета матчей с ограничением посещаемости)

Дата

Город

Стадион

Матч

Зрители

25.10.1996

Тольятти

Торпедо

Лада — Балтика — 0:5

100

07.11.1993

Москва

Манеж Спартак

Асмарал — Жемчужина — 3:5

150

18.10.1992

Ярославль

Шинник

Шинник — Уралмаш — 0:4

200

03.11.1992

Краснодар

Кубань

Кубань — Океан — 1:1

200

28.06.1995

Москва

Локомотив

Локомотив — Динамо-Газовик — 1:1

200

04.05.2015

Пермь

Звезда

Уфа — Мордовия — 1:2

200

11.03.2023

Химки

Арена Химки

Торпедо — Урал — 0:1

207

01.11.1992

Ярославль

Шинник

Шинник — Динамо Ст — 0:0

300

20.03.1993

Самара

Металлург

Крылья Советов — Динамо Ст — 3:1

300

18.09.1993

Москва

Красная Пресня

Асмарал — Ротор — 1:0

300

24.04.2015

Пермь

Звезда

Уфа — Кубань — 3:2

300
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Калинин: «Спартак» ближе всех к «Зениту» по уровню игры»
Гладилин: «Я до игры не сомневался в победе «Спартака»
Орещук: «Абсолютно ничего не получалось у «Динамо», кроме Тюкавина и выделить и некого»
Виталий Дьяков: «Динамо» в РПЛ займет пятое место»
Силкин: «Не думаю, что Лещуку надо дать шанс в РПЛ, просто Шунин не должен так ошибаться»
Капитан «Факела» Магаль о поражении от «Спартака»: «Наиграли на ничью»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин: «Я до игры не сомневался в победе «Спартака»

Калинин: «Спартак» ближе всех к «Зениту» по уровню игры»