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Сегодня, 15:57

«Торпедо» обыграло «Факел» и одержало третью победу в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Илья Кухарчук и Ян Гобедашвили.
Фото ФК «Торпедо»
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«Торпедо» обыграло «Факел» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России — 2:0.

В составе московской команды отличился нападающий Илья Кухарчук, который забил гол на 34-й минуте матча. Этот гол стал для него дебютным за «Торпедо».

Второй гол в матче забил хавбек москивчей Рафиль Нетфуллин на 90+2-й минуте матча.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера команды Жозепа Клотета. «Факел» располагается на 14-м месте, набрав 17 очков за 22 тура.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
2:0
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
6
23
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