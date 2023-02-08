«Торпедо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Факелом»

Сегодня, 13:25
«Торпедо» в товарищеском матче на сборах обыграло «Факел» со счетом 1:1.
На гол Хызыра Аппаева москвичи ответили точным ударом Ильи Кутепова.
Сегодня «Торпедо» проведет второй товарищеский матч против «Волгаря». Встреча начнется в 17:30 мск.
Товарищеские матчи. Клубы
«Торпедо» — «Факел» — 1:1 (0:1)
Голы: Аппаев, 9 (0:1). Кутепов, 52 (1:1).
«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Журавлев, Роганович, Нетфуллин, Енин, Орехов, Каймаков, Юзепчук, Стефанович.
«Факел»: Свинов, Божин, Черов, Магаль, Калинин, Акбашев, Квеквескири, Рабеи, Браими, Аппаев, Гонгадзе.
Предупреждения: Орехов, 11. Каймаков, 13. Квеквескири, 36. Нетфуллин, 49. Караев, 81.
8 февраля.