«Торпедо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Факелом»

«Торпедо» в товарищеском матче на сборах обыграло «Факел» со счетом 1:1.

На гол Хызыра Аппаева москвичи ответили точным ударом Ильи Кутепова.

Сегодня «Торпедо» проведет второй товарищеский матч против «Волгаря». Встреча начнется в 17:30 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Торпедо» — «Факел» — 1:1 (0:1)

Голы: Аппаев, 9 (0:1). Кутепов, 52 (1:1).

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Журавлев, Роганович, Нетфуллин, Енин, Орехов, Каймаков, Юзепчук, Стефанович.

«Факел»: Свинов, Божин, Черов, Магаль, Калинин, Акбашев, Квеквескири, Рабеи, Браими, Аппаев, Гонгадзе.

Предупреждения: Орехов, 11. Каймаков, 13. Квеквескири, 36. Нетфуллин, 49. Караев, 81.

8 февраля.