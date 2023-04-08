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Сегодня, 13:00

«Торпедо» — «Факел»: Лебеденко и Квеквескири выйдут в стартовом составе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Торпедо» и «Факела» на матч 22-го тура РПЛ.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Кухарчук, Чурич, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна.

Запасные: Довбня, Шляпков, Кутепов, Роганович, Нетфуллин, Каймаков, Жажа, Стефанович, Турищев, Андре.

«Факел»: Свинов, Суслов, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Марков, Гогнадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Черняков, Мендель, Рабей, Аппаев, Максимов, Ивахнов.

Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
Факел

ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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