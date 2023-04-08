Сегодня, 13:00
Стали известны составы «Торпедо» и «Факела» на матч 22-го тура РПЛ.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Кухарчук, Чурич, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна.
Запасные: Довбня, Шляпков, Кутепов, Роганович, Нетфуллин, Каймаков, Жажа, Стефанович, Турищев, Андре.
«Факел»: Свинов, Суслов, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Марков, Гогнадзе.
Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Черняков, Мендель, Рабей, Аппаев, Максимов, Ивахнов.
Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.