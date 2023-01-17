Источник: «Торпедо» и «Сочи» интересуются полузащитником «Венеции» Черышевым

Полузащитником «Венеции» Денисом Черышевым интересуются два клуба РПЛ — «Торпедо» и «Сочи», сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Черышев снова получил повреждение, чем расстроил руководство «Венеции» и тренерский штаб. В клубе ищут пути решения, исходя из времени восстановления игрока. Одним из вариантов является продажа травматичного футболиста в клуб РПЛ, где игроком интересуются «Торпедо» и «Сочи», — приводит Sport24 слова источника.

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь. 7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут.

В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.