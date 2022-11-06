Сегодня, 19:57
«Крылья Советов» одержали победу над «Торпедо» в матче 16-го тура чемпионата России — 2:0.
Мячи забили Фернандо Костанца и второй раз подряд признанный лучшим игроком матча Сергей Пиняев, который также сделал голевую передачу.
«Крылья Советов», набравшие 20 очков, занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 6 баллами располагается на последней, 16-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования