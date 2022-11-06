«Торпедо» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

«Крылья Советов» одержали победу над «Торпедо» в матче 16-го тура чемпионата России — 2:0.

Мячи забили Фернандо Костанца и второй раз подряд признанный лучшим игроком матча Сергей Пиняев, который также сделал голевую передачу.

«Крылья Советов», набравшие 20 очков, занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 6 баллами располагается на последней, 16-й строчке.