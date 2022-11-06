Сегодня, 17:39
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев увеличил преимущество своей команды в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо» — 2:0.
На 47-й минуте футболист реализовал выход один на один с вратарем автозаводцев Александром Довбней после передачи от Романа Ежова.
Пиняев забил третий гол в сезоне-2022/23. Игра с «Торпедо» стала для него 10-й в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования