Судейство
Сегодня, 18:32
На 6-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Крылья Советов» арбитр Алексей Амелин ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Игору Савичу.
Торпедовский полузащитник «догнал» правой ногой Фернандо Костанцу и вскользь ударил его шипами. Судья не показал нарушителю желтую карточку.
Савич получил «свое» предупреждение позднее, когда на 41-й минуте он грубо сыграл против Сергея Пиняева. Оно стало для торпедовца четвертым в турнире — хавбек пропустит встречу с «Зенитом» из-за дисквалификации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования