Сегодня, 15:34
«Торпедо» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.
«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Роганович, Нетфуллин, Ле Таллек, Эркинов, Чурич, Савич, Караев, Коста.
Запасные: Бабурин, Самсонов, Прошкин, Шапич, Рязанцев, Султонов, Симонян, Рейхмен, Енин, Каймаков, Лаптев, Турищев.
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Пиняев, Ежов, Коваленко, Глушенков, Шитов.
Запасные: Фролов, Ломаев, Гапонов, Барач, Якуба, Липовой, Бабкин, Соколов, Чиркович, Рахманович, Цыпченко.
Матч «Торпедо» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 6 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования