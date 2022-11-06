«Торпедо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

«Торпедо» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Роганович, Нетфуллин, Ле Таллек, Эркинов, Чурич, Савич, Караев, Коста.

Запасные: Бабурин, Самсонов, Прошкин, Шапич, Рязанцев, Султонов, Симонян, Рейхмен, Енин, Каймаков, Лаптев, Турищев.

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Пиняев, Ежов, Коваленко, Глушенков, Шитов.

Запасные: Фролов, Ломаев, Гапонов, Барач, Якуба, Липовой, Бабкин, Соколов, Чиркович, Рахманович, Цыпченко.

Матч «Торпедо» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 6 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени.