«Локомотив» обыграл «Торпедо» и прервал серию из 5 поражений подряд в РПЛ

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ — 1:0.

Матч проходил на стадионе «Лужники», игру посетили 5405 зрителей.

Единственный гол забил полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас, для которого этот мяч стал первым в профессиональной клубной карьере.

«Локомотив» прервал свою серию из 5 поражений подряд в РПЛ и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 13 играх.

«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.