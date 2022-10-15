«Локомотив» обыграл «Торпедо» и прервал серию из 5 поражений подряд в РПЛ

Сегодня, 15:52
«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ — 1:0.
Матч проходил на стадионе «Лужники», игру посетили 5405 зрителей.
Единственный гол забил полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас, для которого этот мяч стал первым в профессиональной клубной карьере.
«Локомотив» прервал свою серию из 5 поражений подряд в РПЛ и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 13 играх.
«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.
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Основные источники исследования