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Гол нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо» отменили из-за офсайда.
22-летний француз удачно успел на добивание после удара Ивана Игнатьева и отправил мяч в пустые ворота. Несмотря на это, гол не был засчитан, поскольку Игнатьев до этого находился в положении вне игры.
Счет в матче остался прежним — 0:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования