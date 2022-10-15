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Сегодня, 14:27

«Торпедо» — «Локомотив»: гол Изидора отменили из-за офсайда

Иван Торопцев
Корреспондент

Гол нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо» отменили из-за офсайда.

22-летний француз удачно успел на добивание после удара Ивана Игнатьева и отправил мяч в пустые ворота. Несмотря на это, гол не был засчитан, поскольку Игнатьев до этого находился в положении вне игры.

Счет в матче остался прежним — 0:0.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Вильсон Изидор
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