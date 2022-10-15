«Торпедо» — «Локомотив»: Карпукас открыл счет после паса Игнатьева пяткой

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас открыл счет в матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо» — 1:0.

На 49-й минуте Карпукас вошел в штрафную автозаводцев и отдал передачу одноклубнику Ивану Игнатьеву, который вернул мяч партнеру пасом пяткой. После этого Карпукас пробил голкипера «Торпедо» Егора Бабурина.

20-летний Карпукас забил первый гол за «Локомотив» Футболист является воспитанником клуба, игра с «Торпедо» стала для него 19-й за основную команду железнодорожников.