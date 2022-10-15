«Торпедо» — «Локомотив»: Гильерме впервые в сезоне сыграет в РПЛ

Стали известны стартовые составы «Торпедо» и «Локомотива» на матч 13-го тура РПЛ.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Роганович, Шапич, Энин, Эркинов, Савич, Караев, Турищев.

Запасные: Довбня, Прошкин, Султонов, Ле Таллек, Рейхмен, Каймаков, Чурич, Лебеденко, Лаптев, Коста.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Магкеев, Кузьмичев, Тикнизян, Баринов, Куликов, Карпукас, Изидор, Камано, Игнатьев.

Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Митай, Миранчук, Керк, Раконьяц, Педро Габриэл.

Отметим, для Гильерме это первый матч в текущем сезоне РПЛ.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.