Сегодня, 12:58
Стали известны стартовые составы «Торпедо» и «Локомотива» на матч 13-го тура РПЛ.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Роганович, Шапич, Энин, Эркинов, Савич, Караев, Турищев.
Запасные: Довбня, Прошкин, Султонов, Ле Таллек, Рейхмен, Каймаков, Чурич, Лебеденко, Лаптев, Коста.
«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Магкеев, Кузьмичев, Тикнизян, Баринов, Куликов, Карпукас, Изидор, Камано, Игнатьев.
Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Митай, Миранчук, Керк, Раконьяц, Педро Габриэл.
Отметим, для Гильерме это первый матч в текущем сезоне РПЛ.
Матч «Торпедо» — «Локомотив» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.