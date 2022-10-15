«Торпедо» — «Локомотив»: судья по-разному оценил схожие моменты. Сколько предупреждений не вынес Кукуляк?

На 40-й, 42-й и 44-й минутах матча 13-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Локомотив» (0:1) арбитр Евгений Кукуляк в трех схожих эпизодах в течение короткого промежутка времени принял разные решения.

Во всех этих моментах правила нарушили торпедовцы — Хожимат Эркинов, Артем Самсонов и Игорь Смольников. Судья видел их фолы, но наказал предупреждением только капитана Самсонова. Хотя желтые карточки заслужили и его партнеры по команде.