Судейство
Сегодня, 17:10
На 40-й, 42-й и 44-й минутах матча 13-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Локомотив» (0:1) арбитр Евгений Кукуляк в трех схожих эпизодах в течение короткого промежутка времени принял разные решения.
Во всех этих моментах правила нарушили торпедовцы — Хожимат Эркинов, Артем Самсонов и Игорь Смольников. Судья видел их фолы, но наказал предупреждением только капитана Самсонова. Хотя желтые карточки заслужили и его партнеры по команде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования