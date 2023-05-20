«Торпедо» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

20 мая «Торпедо» дома примет «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Динамо». Видеотрансляция встречи будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru.

«Торпедо» занимает 16-е место с 13 очками в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 42 баллами.

24 июля 2022-го динамовцы разгромили «Торпедо» со счетом 4:0 в матче 2-го тура чемпионата России.