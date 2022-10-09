Трансляция матча РПЛ «Торпедо» — «Нижний Новгород» начнется в 16.25 по мск

9 октября «Торпедо» в Москве примет «Нижний Новгород» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Торпедо» — «Нижний Новгород». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 16.25.

«Торпедо» занимает 16-е место с 5 очками в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» — 10-й с 12 баллами.

В 11-м туре чемпионата России «Торпедо» сыграло вничью с «Факелом» (2:2), а «Нижний» проиграл «Спартаку» — 1:2.