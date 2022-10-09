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Сегодня, 14:30

«Торпедо» — «Нижний Новгород»: прямая трансляция матча чемпионата России

Трансляция матча РПЛ «Торпедо» — «Нижний Новгород» начнется в 16.25 по мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

9 октября «Торпедо» в Москве примет «Нижний Новгород» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Торпедо» — «Нижний Новгород». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 16.25.

«Торпедо» занимает 16-е место с 5 очками в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» — 10-й с 12 баллами.

В 11-м туре чемпионата России «Торпедо» сыграло вничью с «Факелом» (2:2), а «Нижний» проиграл «Спартаку» — 1:2.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Нижний Новгород
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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