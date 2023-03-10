«Торпедо» может подписать экс-нападающего сборной Бразилии Фелипе

«Торпедо» в ближайшее время может подписать контракт бразильским нападающим Андре Фелипе. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, форвард еще не прибыл в расположение московской команды, но проходит медобследование для «Торпедо».

Фелипе играл за «Сантос», «Атлетико Минейро», «Гремио», «Васко де Гама», «Бордо», киевское «Динамо», лиссабонский «Спортинг» и другие клубы.

В чемпионате Бразилии 32-летний футболист провел 265 матчей, забил 77 мячей и сделал 13 результативных передач. Также на его счету четыре игры за национальную команду Бразилии.