«Торпедо» не планирует подписывать контракт с Дзюбой

«Торпедо» с высокой долей вероятности не будет подписывать контракт с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб приостановил переговоры с 34-летним форвардом. Отмечается, что на данный момент «Торпедо» заинтересовано в других нападающих.

«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», — цитирует «РБ Спорт» источник, близкий к ситуации.

В ноябре Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Он принял участие в пяти матчах за турецкий клуб и отметился забитым голом.