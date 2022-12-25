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Сегодня, 17:12

«Торпедо» не планирует подписывать контракт с Дзюбой

Алина Савинова
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«Торпедо» с высокой долей вероятности не будет подписывать контракт с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб приостановил переговоры с 34-летним форвардом. Отмечается, что на данный момент «Торпедо» заинтересовано в других нападающих.

«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», — цитирует «РБ Спорт» источник, близкий к ситуации.

В ноябре Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Он принял участие в пяти матчах за турецкий клуб и отметился забитым голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-otkazalos-ot-podpisaniya-dzyuby/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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