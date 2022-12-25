«Торпедо» не планирует подписывать контракт с Дзюбой

Сегодня, 17:12
«Торпедо» с высокой долей вероятности не будет подписывать контракт с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, клуб приостановил переговоры с 34-летним форвардом. Отмечается, что на данный момент «Торпедо» заинтересовано в других нападающих.
«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», — цитирует «РБ Спорт» источник, близкий к ситуации.
В ноябре Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Он принял участие в пяти матчах за турецкий клуб и отметился забитым голом.