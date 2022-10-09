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Сегодня, 16:02

«Торпедо» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент

«Торпедо» на своем поле примет «Нижний Новгород» в матче 12-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Роганович, Нетфуллин, Каймаков, Чурич, Савич, Лебеденко, Караев.

Запасные: Довбня, Самсонов, Прошкин, Султонов, Ле Таллек, Рейхмен, Енин, Лаптев, Турищев, Коста.

«Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов, Милсон.

Запасные: Нигматуллин, Пенчиков, Каккоев, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Берковский, Севикян, Янсане.

ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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