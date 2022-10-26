«Торпедо» обратилось к «Спартаку»: «Брат, выручай!»

Сегодня, 12:38
«Торпедо» обратилось к «Спартаку» перед предстоящим матчем 15-го тура РПЛ.
Пресс-служба автозаводцев выложила фрагмент из фильма «Брат», в котором герой произносит такие слова: «Брат! Не выручишь — мне... мне край. Выручай!»
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 6 очков. «Спартак» находится на второй строчке (29 очков).
Матч между командами состоится 30 октября на «Открытие Банк Арене». Начало — в 17.30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования