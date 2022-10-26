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Сегодня, 12:38

«Торпедо» обратилось к «Спартаку»: «Брат, выручай!»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» обратилось к «Спартаку» перед предстоящим матчем 15-го тура РПЛ.

Пресс-служба автозаводцев выложила фрагмент из фильма «Брат», в котором герой произносит такие слова: «Брат! Не выручишь — мне... мне край. Выручай!»

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 6 очков. «Спартак» находится на второй строчке (29 очков).

Матч между командами состоится 30 октября на «Открытие Банк Арене». Начало — в 17.30 мск.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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25%

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РБ Лейпциг 3
Реал 2
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Ф2(0)

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1.90

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24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
10
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