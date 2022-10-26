«Торпедо» обратилось к «Спартаку»: «Брат, выручай!»

«Торпедо» обратилось к «Спартаку» перед предстоящим матчем 15-го тура РПЛ.

Пресс-служба автозаводцев выложила фрагмент из фильма «Брат», в котором герой произносит такие слова: «Брат! Не выручишь — мне... мне край. Выручай!»

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 6 очков. «Спартак» находится на второй строчке (29 очков).

Матч между командами состоится 30 октября на «Открытие Банк Арене». Начало — в 17.30 мск.