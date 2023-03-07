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Сегодня, 11:57

«Торпедо» обратилось в РПЛ с просьбой о переносе матча с «Уралом» на «Арену Химки»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торпедо» официально обратилось в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матча 19-го тура РПЛ «Торпедо» — «Урал» с «Лужников» на резервный стадион — «Арену Химки», сообщает пресс-служба союза.

Сообщается, что связано это с недостаточной готовностью газона на БСА «Лужники».

Команда сообщает, что к следующей домашней игре поле будет полностью готово.

«Наш клуб выражает уверенность, что следующий домашний матч «Торпедо» состоится в Лужниках», — говорится в сообщении московской команды.

Встреча команд состоится 11 марта, начало — 14.00 мск.

Источник: https://t.me/premierliga/9102
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