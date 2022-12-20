«Торпедо» объявило о переходе Журавлева из «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Юрий Журавлев перешел в «Торпедо», сообщается в Telegram-канале московского клуба.

Вчера, 19 декабря, 26-летний футболист успешно прошел медосмотр и заключил долгосрочный контракт с командой.

В текущем розыгрыше Журавлев участвовал в 17 матчах за «Ахмат», в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.