«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Андреем Талалаевым

«Торпедо» объявило об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.

«Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем успехов в его тренерской деятельности! Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — говорится в заявлении пресс-службы автозаводцев.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками после 20 туров.