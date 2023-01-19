Источник: «Торпедо» окончательно отказалось от подписания контракта с Дзюбой

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Руководство «Торпедо» приняло решение не подписывать контракт с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, автозаводцы планируют провести переговоры о переходе других игроков на усиление линии атаки. Дзюба же может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ. Также у форварда может появиться вариант в РПЛ до конца трансферного окна.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.
«Торпедо» с 6 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ.
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