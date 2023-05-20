«Забудьте о том, что вы вылетели»: «Торпедо» опубликовало видео общения команды с болельщиками

«Торпедо» в своем Telegram-канале опубликовало видео общения команды с болельщиками после матча 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:3).

Один из фанатов говорил игрокам: «Все понятно, мы слабее, они техничнее, у них Смолов. Спокойно, не нервничайте, играйте в футбол. Мы проиграли. Мы вылетели все вместе».

Друга болельщика крикнула: «Да забудьте о том, что вы вылетели. Забудьте».

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет после игры пошел к трибуне для разговора с болельщиками и вернул свою команду на поле. Футболисты выслушали своих фанатов, встреча закончилась аплодисментами с обеих сторон.