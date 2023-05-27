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Сегодня, 18:28

«Оренбург» в гостях обыграл «Торпедо»

Виктория Кравченко
Игроки «Торпедо» и «Оренбурга».
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«Оренбург» в гостевом матче обыграл «Торпедо» в 29-м туре РПЛ — 1:3.

В составе победителей голами отличились Дмитрий Воробьев, забивший с пенальти, и Джимми Марин, так же отметившийся с 11-метрового. На 87-й минуте третий гол гостей забил Данил Капустянский. У хозяев единственный мяч забросил Марио Чурич.

На 75-й минуте был удален защитник «Торпедо» Артем Самсонов.

После этого матча «Оренбург» остался на 8-м месте в таблице РПЛ, набрав 43 очка, «Торпедо» осталось на последней, 16-й строчке (13 баллов).

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:3
Оренбург

ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
6
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