«Торпедо» — «Оренбург»: Марин и Флорентин выйдут с первых минут, Вера и Мансилья остались в запасе

«Торпедо» и «Оренбург» объявили составы на матч 29-го тура РПЛ. «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шляков, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Усанов, Орехов, Енин, Чурич, Рейна. Запасные: Ботнарь, Прошкин, Роганович, Рязанцев, Эркинов, Савич, Караев, Стефанович, Турищев, Данилин, Андре. «Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Печенин, Титков, Оганесян, Ковалев, Марин, Флорентин, Воробьев. Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Перес, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Капустянский, Обухов, Мансилья. Матч «Торпедо» — «Оренбург» состоится сегодня, 27 мая и начнется в 16.30 (мск).