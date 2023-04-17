«Торпедо» отправило заявление в КДК РФС об отмене красной карточки Клотету

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о возможной отмене красной карточки главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета.

«Торпедо» официально отправило заявление в КДК РФС об отмене красной карточки главному тренеру команды», – сказал Григорьянц «СЭ».

Клотет получил красную карточку в конце первого тайма 23-го тура РПЛ «Торпедо» со «Спартаком» (1:2). После финального свистка тренер, проходя мимо судей, плюнул. Кроме того, ранее сообщалось, что Клотет назвал арбитра встречи Павла Шадыханова клоуном.