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Сегодня, 18:51

«Торпедо» отправило заявление в КДК РФС об отмене красной карточки Клотету

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о возможной отмене красной карточки главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета.

«Торпедо» официально отправило заявление в КДК РФС об отмене красной карточки главному тренеру команды», – сказал Григорьянц «СЭ».

Клотет получил красную карточку в конце первого тайма 23-го тура РПЛ «Торпедо» со «Спартаком» (1:2). После финального свистка тренер, проходя мимо судей, плюнул. Кроме того, ранее сообщалось, что Клотет назвал арбитра встречи Павла Шадыханова клоуном.

Футбол
РФС
ФК Торпедо (Москва)
Артур Григорьянц
Жозеп Клотет
КДК
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