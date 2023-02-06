«Торпедо» перед закрытием трансферного окна вернется к кандидатуре Дзюбы

«Торпедо» в конце трансферного окна вернется к кандидатуре форварда Артема Дзюбы, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у «Торпедо» сохраняется необходимость в усилении линии атаки даже после покупки форварда Стефановича у «Волгаря». Вероятность трансфера с футболистом-иностранцем невелика, на российском рынке доступных по условиям трансфера форвардов, которые бы усилили команду, не так много.

Трансферное окно в России закрывается 22 февраля.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.