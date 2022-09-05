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5 сентября, 22:30

«Торпедо» подаст жалобу на судейство в матче с «Ростовом»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев заявил, что московский клуб подаст жалобу на судейство в матче с «Ростовом» (0:1).

— Будет ли Торпедо писать в РФС свое мнение о судействе?

— Сейчас заходило руководство в раздевалку, говорило теплые слова ребятам. Не зря команда получает 9 желтых карточек. Это говорит о том, что судейство сегодня было на низком уровне. Эмоции перехлестывают. Мне просто обидно за парней, сейчас надо приводить их в порядок . Сейчас впереди тяжелые игры и выезды. Если у нас так будут отбирать очки, то это не справедливо. Будем писать жалобу? Руководство решило, что да.

Решающий гол в ворота «Торпедо» в добавленное ко второму тайму время забил защитник «Ростова» Максим Осипенко с пенальти после того, как главный арбитр встречи Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября проведет гостевой матч против «Урала».

Егор Бабурин
Николай Савичев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Ян Бобровский
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