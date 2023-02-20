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Сегодня, 23:01

«Торпедо» подпишет контракт с нападающим сборной Перу Йорди Рейной

Алина Савинова
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Нападающий сборной Перу Йорди Рейна станет игроком московского «Торпедо», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в ближайшее время 29-летний футболист должен подписать контракт с московским клубом сроком на 1,5 года.

Последние шесть лет Рейна играл в МЛС за американские «Ди Си Юнайтед» и «Шарлотт», а также канадский «Ванкувер Уайткэпс». За это время на его счету 116 матчей, 26 забитых мячей и 22 голевые передачи.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-podpishet-kontrakt-s-peruanskim-napadayushhim-iz-mls-jordi-rejnoj/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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