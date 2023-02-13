0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:40

«Торпедо» продолжает поиски форварда, несмотря на трансфер Стефановича

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Торпедо» занимается поисками нападающего, несмотря на недавний трансфер Ильи Стефановича, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб возобновил интерес к форварду «Риу Аве» Абдул-Азиз Якубу. Однако трансфер 24-летнего игрока маловероятен из-за высокой стоимости. Также Якубу настораживает турнирное положение клуба. Как отмечает источник, у «Торпедо» есть другие варианты среди иностранцев на позицию нападающего.

Якубу выступает за «Риу Аве» с лета 2021 года. В текущем сезоне он забил семь голов и сделал три результативные передачи в 17 матчах за португальскую команду.

По итогам 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России (6 очков).

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Павлюченко: «Локо» сейчас необходим такой форвард, как Дзюба»
Павлюченко о Соболеве: «Пусть падает, разговаривает. Главное, чтобы пользу «Спартаку» приносил»
Павлюченко назвал сильнейшего нападающего РПЛ
«Локо» поступил правильно. Дзюба — забивной форвард». Павлюченко об «Уфе», Соболеве и Писарском
Глушаков в «Нижнем», «Локо» взял Дзюбу и Смольникова. Таблица переходов РПЛ
Кавазашвили: «Такое ощущение, что Абаскаль уже стал русским. Такого тренера нужно оставлять»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов: «Рад, что судьба свела меня с Жирковым. Такие игроки развивают тренера»

Павлюченко о Соболеве: «Пусть падает, разговаривает. Главное, чтобы пользу «Спартаку» приносил»