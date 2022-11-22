«Торпедо» проведет зимние сборы в Турции

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, что команда проведет три зимних сбора в Турции.

«Торпедо» проведет зимние сборы в Турции, три сбора. Соберется сначала в Москве. Первый сбор начнется в начале января, по датам не могу сказать. Трансферные цели на зиму обсуждаются, пока новых новостей нет» , — сказал Геркус ТАСС.

22 ноября «Торпедо» в серии пенальти уступило «Сочи» в домашнем матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

В заключительном туре «Торпедо» примет «Урал» 26 ноября.