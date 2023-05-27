«Торпедо» рассчитывает на отстранение от работы арбитров Бобровского и Панина

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по поводу работы Яна Бобровского и Игоря Панина на матче 29-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

«Мы обязательно будем обращаться в ЭСК РФС. Мне будет интересно, как они будут объяснять все моменты. Но больше меня интересуют какое решение судейский корпус примет по отстранению Бобровского и Панина после этой игры», — сказал Савин.

В матче с «Оренбургом» единственный гол «Торпедо» забросил Марио Чурич. На 75-й минуте был удален защитник московского клуба Артем Самсонов.

После этого матча «Оренбург» остался на 8-м месте в таблице РПЛ, набрав 43 очка, «Торпедо» осталось на последней, 16-й строчке (13 баллов).