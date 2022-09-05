«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником Цаллаговым

Как ранее сообщал «СЭ», «Торпедо» и 22-летний полузащитник Дзамболат Цаллагов договорились о прекращении сотрудничества. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт клуба.

«Мы благодарим Дзамболата за профессиональное отношение к тренировочному процессу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на сайте.

Дзамболат Цаллагов присоединился к черно-белым в июле 2022 года, провел за «Торпедо» 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.