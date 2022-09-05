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5 сентября, 22:00

«Ростов» в добавленное ко второму тайму время победил «Торпедо». Ростовчане забили пенальти с третьей попытки

Иван Шитик
Корреспондент
5 сентября. «Торпедо» — «Ростов» — 0:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» победил «Торпедо» в заключительном матче 8-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. При этом главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми турах. «Торпедо» с одним очком располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Ростов» 11 сентября на своем поле примет «Спартак». «Торпедо» в этот же день проведет гостевой матч против «Урала».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
05 сент, 20:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
0:1
Ростов
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
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