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5 сентября, 22:03

Голкипер «Торпедо» Бабурин дважды отбил пенальти в матче с «Ростовом». Арбитр встречи дважды велел перебить удар

Иван Шитик
Корреспондент
Егор Бабурин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин дважды отбил пенальти в добавленное ко второму тайму время матча 8-го тура РПЛ против «Ростова».

Сначала он справился с ударом нападающего Егора Голенкова. Однако главный арбитр встречи Ян Бобровский велел перебить удар, так как вратарь сошел с линии ворот до удара.

Второй раз пробивал нападающий Николай Комличенко. И снова Бабурин справился с ударом соперника. Однако главный арбитр встречи вновь зафиксировал аналогичное нарушение правил со стороны вратаря и показал ему желтую карточку.

И только с третьей попытки ростовчане забили гол. Точный удар нанес защитник Максим Осипенко.

Отметим, что права на Бабурина принадлежат как раз «Ростову», а в «Торпедо» он играет на правах аренды.

Егор Бабурин
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Ян Бобровский
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«Ростов» в добавленное ко второму тайму время победил «Торпедо». Ростовчане забили пенальти с третьей попытки

Спортивный директор «Ростова»: «Бабурин дважды сошел с линии ворот. Все очевидно просто!»