5 сентября, 18:40
«Торпедо» в заключительном матче 8-го тура РПЛ на своем поле примет «Ростов». Стали известны составы команд на эту встречу.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Нетфуллин, Рейхмен, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.
Запасные: Довбня, Прошкин, Глойдман, Рязанцев, Померко, Султонов, Ле Таллек, Турищев, Коста.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Медведев, Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.