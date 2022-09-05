«Торпедо» — «Ростов»: стартовые составы команд. Новички москвичей Ле Таллек и Коста попали в запас

«Торпедо» в заключительном матче 8-го тура РПЛ на своем поле примет «Ростов». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Нетфуллин, Рейхмен, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.

Запасные: Довбня, Прошкин, Глойдман, Рязанцев, Померко, Султонов, Ле Таллек, Турищев, Коста.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.