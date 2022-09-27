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27 сентября, 02:00

«Торпедо» с большой долей вероятности проведет зимние сборы в Турции

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову о планах клуба на зимнюю паузу в чемпионате России.

Пауза начнется в ноябре нынешнего года из-за ЧМ-2022, который будет проходить в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

«Это большая пауза, но она обычная. В нее вместятся месяц отпуска и три сбора. Как «Торпедо» планирует провести зиму? Мы, конечно, пока не такой благополучный клуб, как «Спартак», у нас амбициозные владельцы, но наши амбиции пока лежат ниже «Спартака». Мы зимой наверняка будем усиливаться. Сейчас об этом говорить, наверное, преждевременно, но что-то, думаю, будет. Мы поедем на сборы, как и все. Скорее всего, это будет Турция, это самое вероятное направление. Соперниками будут, наверное, наши, белорусские, казахские, сербские, боснийские и черногорские клубы, которые будут находиться там примерно в то же время. Ничего необычного, стандартная рутина, просто вместо условной Испании все будут проводить сборы в Турции. Или в Эмиратах, но это к нам, наверное, в меньшей степени относится», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России».

После 10 туров чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 4 очками.

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