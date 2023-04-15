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Сегодня, 19:49

«Торпедо» — «Спартак»: красно-белые с третьей попытки реализовали пенальти

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин реализовал пенальти на 45+1-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Торпедо» — 2:0.

Защитник хозяев поля Артем Самсонов шипами влетел в Кейта Бальде. Главный арбитр матча Павел Шадыханов посмотрел повтор и назначил пенальти в пользу «Спартака», а также показал Самсонову жлетую карточку.

Зобнин с пенальти отправил мяч в нижний угол ворот. Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин не угадал направление удара.

Ранее Бальде и Руслан Литвинов не реализовали 11-метровые удары.

&laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. В ворота «Торпедо» назначили три пенальти за тайм, «Спартак» ведет со счетом 2:0. Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 19:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
Спартак

Роман Зобнин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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