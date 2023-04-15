«Торпедо» — «Спартак»: красно-белые с третьей попытки реализовали пенальти

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин реализовал пенальти на 45+1-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Торпедо» — 2:0.

Защитник хозяев поля Артем Самсонов шипами влетел в Кейта Бальде. Главный арбитр матча Павел Шадыханов посмотрел повтор и назначил пенальти в пользу «Спартака», а также показал Самсонову жлетую карточку.

Зобнин с пенальти отправил мяч в нижний угол ворот. Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин не угадал направление удара.

Ранее Бальде и Руслан Литвинов не реализовали 11-метровые удары.