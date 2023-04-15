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Судейство

Сегодня, 21:50

«Торпедо» — «Спартак»: почему судья удалил Мартинса через паузу? Принцип преимущества в таких ситуациях не применяется

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент матча РПЛ «Торпедо» — «Спартак».
Фото Кадр трансляции Матч Премьер
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На 88-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» (1:2) арбитр Павел Шадыханов ошибочно сразу не отреагировал на саркастические аплодисменты Кристофера Мартинса, почему-то вынес ему второе предупреждение намного позже и уже затем удалил с показом красной карточки.

По правилу 12 «преимущество не следует применять в ситуациях, связанных с серьезным нарушением правил, агрессивным поведением или вторым предупреждением, за исключением случаев, когда есть явная возможность забить гол». Возможности забить у торпедовцев и близко не было — мяч находился на их половине поля. Но Шадыханов продолжил игру.

Момент матча РПЛ «Торпедо» — «Спартак».
Момент матча РПЛ «Торпедо» — «Спартак».
Момент матча РПЛ «Торпедо» — «Спартак».

Тогда возникает вопрос: кто стал инициатором применения дисциплинарной санкции? Если сам судья, значит, он поступил вопреки правилам. Если второй ассистент Денис Березнов, кому аплодировал Мартинс, то почему он поздно дал сигнал Шадыханову? А если дал вовремя, снова вопрос о правилах и арбитре. Если подсказали видеоассистенты, то еще хуже — потому что они не имеют права этого делать, когда речь идет о предупреждении.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Павел Шадыханов
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