0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:48

«Торпедо» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

«Торпедо» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.

«Торпедо»: Довбня, Шляков, Журавлев, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Нетфуллин, Савич, Караев, Стефанович, Рейна.

Запасные: Бабурин, Ботнарь, Прошкин, Шапич, Рязанцев, Каймаков, Чурич, Жажа, Лебеденко, Турищев.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

Запасные: Баклов, Мамин, Гогличидзе, Бегич, Мосин, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Татаринов.

Матч «Торпедо» — «Урал» состоится в субботу, 11 марта и начнется в 14.00 (мск). В первом круге екатеринбуржцы победили со счетом 2:0.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками, «Урал» идет на 10-й строчке с 22 очками.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
Урал

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кутепов приступит к тренировкам в общей группе в начале следующей недели

Мойзес рассказал об отличиях между РПЛ и чемпионатом Бразилии