«Торпедо» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

«Торпедо» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.

«Торпедо»: Довбня, Шляков, Журавлев, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Нетфуллин, Савич, Караев, Стефанович, Рейна.

Запасные: Бабурин, Ботнарь, Прошкин, Шапич, Рязанцев, Каймаков, Чурич, Жажа, Лебеденко, Турищев.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

Запасные: Баклов, Мамин, Гогличидзе, Бегич, Мосин, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Татаринов.

Матч «Торпедо» — «Урал» состоится в субботу, 11 марта и начнется в 14.00 (мск). В первом круге екатеринбуржцы победили со счетом 2:0.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками, «Урал» идет на 10-й строчке с 22 очками.